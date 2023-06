Tutta Luino vicina ai feriti dell'incidente, ieri festa di San Pietro e Paolo

Nessuna assenza a Luino all’oratorio estivo: ieri, festa patronale di San Pietro e Paolo, dopo qualche defezione nei giorni scorsi, per lo choc per quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì, sono tornati tutti presenti bimbi e adolescenti iscritti. Lo spavento è stato grande, l’enorme ramo si è staccato da un ippocastano, davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna ferendo 8 persone; due, una bambina di 7 anni e la mamma, 45 anni, ricoverate in prognosi riservata, a Bergamo e a Monza. Le loro condizioni sono stazionarie. Ieri la comunità pastorale ha diffuso una nota: "Celebriamo i nostri patroni con il forte desiderio di mostrare la vicinanza di tutta la Comunità ai nostri concittadini colpiti dall’incidente...". Il vicario Don Giuseppe Cadonà, in contatto con i familiari dei feriti ha sottolineato "nei momenti difficili è fondamentale sentirsi accompagnati".