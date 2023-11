Tutela delle risorse Pnrr. Intesa fra Comune e Finanza

Il Comune di Parabiago e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. L’accordo, firmato dal sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano, generale Francesco Mazzotta (foto), ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione e operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle risorse destinate al comune di Parabiago, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr.

"Ringrazio molto il generale Mazzotta e la Guardia di Finanzia di Milano per questa iniziativa che pone una garanzia e una responsabilità in termini di spesa pubblica – ha commentato il sindaco di Parabiago – Quanto al nostro Ente, abbiamo sempre cercato di agire in trasparenza attraverso una puntuale informazione verso la cittadinanza e in rispetto della normativa vigente. Non solo, da sempre attiviamo progetti di partecipazione attiva della cittadinanza e lo abbiamo fatto anche con progetti complessi finanziati con fondi Pnrr. Al proposito la sottoscrizione di questo protocollo ci aiuta ad aprire una stagione di quattro incontri pubblici per illustrare ai cittadini quanto progettato, realizzato e investito afferendo anche ai finanziamenti dei fondi stanziati dal Pnrr. Una firma che ci sembra opportuna e significativa". Ch.S.