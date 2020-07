Saronno (Varese), 26 luglio 2020 - Il nubifragio di venerdì mattina che ha messo a dura prova Saronno e tutto il suo comprensorio ha visto riaccendersi i riflettori sul problema dell’allagamento dei sottopassaggi, a partire da quello di via Primo Maggio, dove è rimasto bloccato un furgone. A peggiorare la situazione il fatto che anche nel sottopassaggio di via Milano siano rimaste incastrate delle auto. I conducenti sono usciti riuscendo a mettersi in salvo ma i mezzi hanno dovuto essere portati all’asciutto dai pompieri.

Non si tratta di una novità: L’acqua si accumula nei due sottopassaggi che rappresentano i punti più bassi di Saronno e spesso le vetture, che pensano di passare indenni, finiscono per restare bloccate. In genere devono intervenire i vigili del fuoco per liberare conducenti e passeggeri e riportare le auto all’asciutto. «Si tratta di un problema annoso – ha spiegato più volte l’assessore Dario Lonardoni – che per essere risolto all’origine avrebbe bisogno di un consistente investimento con un cantiere davvero impattante sulla vita cittadina. Si parla di cifre tanto importanti da non essere giustificabili alla luce del disagio provocato, anche se è evidente che gli allagamenti diventino un blocco alla circolazione".

L’idea di Lonardoni passa da un sistema di informazione per gli automobilisti con cui si possano attivare istantaneamente la mobilitazione delle forze dell’ordine e di tutti i soggetti chiamati a lavorare per gestire l’emergenza. Il primo passo è quello di segnalare agli automobilisti che è in corso un’emergenza il prima possibile visto che, al momento, il semaforo che segnala che la zona non è percorribile è posizionato all’inizio del sottopassaggio. L’idea è quella di accenderne uno nella zona in cui le macchine possano scegliere un percorso alternativo. Ad esempio alla rotonda con via Marconi per il tunnel di via Milano e in via Carcano per quello di via Primo maggio.

Appena il sensore rileverà la presenza di acqua stagnante accenderà i cartelli informativi bloccando gli automobilisti e dando loro la possibilità di scegliere un percorso alternativo prima di “infilarsi” nel sottopassaggio, dovendo fare inversione o cedendo alla tentazione di provare a superare l’acqua. Ma non solo: "Appena sarà rilevata la presenza dell’acqua – spiega l’esponente della giunta Fagioli – sarà inviata una segnalazione a tutti coloro che sono chiamati a intervenire. La polizia locale e i carabinieri ma anche gli addetti dell’ufficio tecnico e gli operai di Econord ed Amsa che saranno chiamati a ripulire il sottopassaggio una volta che l’acqua scende. Vogliamo che tutti siano operativi in tempo reale ed il prima possibile".

Il sistema rileverà anche per quanto tempo e quanto spesso il sottopassaggio verrà chiuso per la presenza dell’acqua: "Vediamo di capire – continua Lonardoni – se con queste soluzioni tecniche si riusciranno a ridurre gli inconvenienti, i pericoli e i tempi di chiusura in modo da poter fare un’analisi ancor più precisa, valutando un investimento così impattante sulle casse e sulla vita cittadina". Questa soluzione, il nuovo sistema informativo per automobilisti e addetti al lavoro in grado di autoattivarsi e di raccogliere dati operativi, sarà finanziata con i fondi messi a disposizione a seguito dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus da Regione Lombardia. "C’è stato un leggero slittamento delle tempistiche – conclude l’assessore ai Lavori Pubblici – ma siamo pronti con tutto il necessario e appena possibile inizieranno i lavori".