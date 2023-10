Tumore al seno, parola d’ordine: prevenzione

Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno con le visite senologiche in Casa Giacobbe. L’evento, organizzato da Salute Donna e Aicit, l’associazione intervento contro i tumori, è stato occasione per fare il punto della situazione sull’attività svolta, con la dottoressa Laura Balzarotti, referente scientifica del sodalizio, senologa all’ospedale Fornaroli di Magenta. "Nel nostro territorio abbiamo una buona risposta – ha spiegato il medico –: le donne partecipano agli screening mammografici in numero elevato, pur non arrivando ancora al cento per cento. Sappiamo bene che non è così in tutte le regioni d’Italia e c’è ancora molto da lavorare. Ma siamo sulla buona strada. Una risposta adeguata dovuta anche alla presenza e alla collaborazione di alcune realtà di volontariato".

Quello di ieri è stato un evento organizzato in sinergia dalle associazioni che si occupano di prevenzione. Aicit ha appena concluso l’ordine di un’apparecchiatura fondamentale che verrà donata a Salute Donna: un ecografo del valore di quasi 50mila euro e che verrà messo a disposizione di tutto il territorio con indubbi vantaggi.

"Questo vuol dire fare sussidiarietà – ha commentato Daniele Bolzonella, presidente di Aicit – l’apparecchiatura sarà completa di tutte le sonde accessorie e permetterà la stampa del referto da consegnare direttamente al paziente".

Erano decine le donne arrivate ieri in Casa Giacobbe per le visite senologiche. Ad oggi Salute Donna non dispone di un laboratorio dove poter lavorare, cosa che sarebbe quanto mai utile. "Mi permetto di chiedere al sindaco Luca Del Gobbo la sua disponibilità nel darci una mano a trovare uno spazio da adibire ad ambulatorio – ha commentato Mariella Berra, referente di Salute Donna – Spazio che abbiamo in altri comuni della zona, ma non a Magenta".

L’associazione presieduta da Anna Mancuso era presente ieri con numerose volontarie e con la vice presidente Rita Vetere. Le difficoltà nel reperire uno spazio per un Comune non sono poche. "Dovremmo fare una gara d’appalto – ha spiegato il sindaco Luca Del Gobbo –. Chiaro che servirebbe molta più semplificazione. Nonostante tutto mi impegnerò per risolvere questo problema perché è un onore avere associazioni come queste".

