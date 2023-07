Truffa dei falsi cellulari Denunciati due furbetti

Denunciati due italiani per truffa e possesso ai fini della vendita di prodotti con segni distintivi falsi. A scoprire gli autori della truffa gli agenti della Polizia locale di Viggiù ai quali alcuni giorni fa un cittadino residente in uno dei Comuni della zona ha presentato denuncia contro ignoti per aver subito il raggiro. Ignoti gli avevano venduto per 800 euro un falso iPhone 14 Pro Max con cuffie Airpod. Il malcapitato si è successivamente accorto della frode in quanto il programma operativo installato sullo smartphone non era quello autentico per l’iPhone. Nei giorni successivi una pattuglia della Locale, grazie alla minuziosa descrizione dei soggetti e del veicolo da loro utilizzato fornita dal cittadino truffato, ha riconosciuto la vettura. La macchina è stata seguita e fermata dagli agenti, a bordo sono stati individuati due uomini di nazionalità italiana con al seguito diversi cellulari, cuffie e uno smartwatch,tutti falsi. I due sono stati quindi denunciati, sequestrato il materiale. La Polizia locale cerca altre eventuali vittime. R.F.