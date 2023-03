"Troppo faziosa": rimossa da Facebook la pagina del Municipio

SAN GIORGIO SU LEGNANO

Via da Facebook la pagina social del comune di San Giorgio su Legnano (nella foto il sindaco Claudio Ruggeri) giudicata troppo faziosa. Nell’ultima seduta del Consiglio la lista civica di centrodestra "Uniti per San Giorgio" ha chiesto notizie sulla pagina social creata e gestita dall’ex sindaco e attuale assessore Walter Cecchin. "Non ci sono regole e autorizzazioni dell’ente - spiega il consigliere Samuele Trevisan, che ha presentato l’interrogazione -. Ha iniziato la sua pubblicazione da tre anni, utilizzando il logo del comune, senza alcuna indicazione sulla sua legittimità né garanzia di trasparenza e imparzialità. Dopo la segnalazione, il vicesindaco ha rimosso la pagina. Da qui i sospetti. Il gruppo di opposizione vuole trasmettere il profilo “incriminato” alla Polizia postale. "La questione solleva interrogativi sulla gestione della comunicazione pubblica nell’uso delle tecnologie digitali - conclude Trevisan -. Trasparenza, legalità e rispetto della privacy sono priorità assolute". Ch.S.