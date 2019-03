Varese, 31 marzo 2019 - L'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri protagonista de “La Locomotiva”, iniziativa voluta dal Pd regionale per discutere di trasporto ferroviario e non solo. Presenti all’incontro organizzato ieri al collegio De Filippi di Varese, oltre ai consiglieri regionali Pd Samuele Astuti e Pietro Bussolati, i rappresentanti dei comitati pendolari di Gallarate, Busto Arsizio e Saronno. Serrato il confronto. «Puntualità e qualità del viaggio sono decisamente da migliorare», ha sottolineato Stefano Marchionna, portavoce del comitato pendolari Trenord di Gallarate, che ha parlato di «viaggi al buio o su carrozze gelate d’inverno e roventi d’estate», o «su treni così colmi di passeggeri da non riuscire nemmeno a salire sul convoglio – ha detto Nicola Nico, del comitato pendolari di Busto Arsizio, che ha poi affrontato il tema sicurezza. «Parlo della stazione di Busto Arsizio, in particolare, dove sono state registrate aggressioni e dove francamente la situazione genera una certa preoccupazione soprattutto in orari serali. Capiamo che non è possibile avere un presidio ovunque, ma a Busto sarebbe davvero necessario». Nico ha inoltre espresso una certa preoccupazione per la prossima chiusura di Linate: «Se i treni sono già sovraffollati oggi, cosa accadrà in quei tre mesi, con inevitabile aumento dei flussi pendolari in direzione Malpensa?». Saronno ha inoltre puntato il dito sull’insufficienza delle informazioni in tempo reale fornite ai pendolari, “accessorio” abbastanza fondamentale in caso di ritardi o soppressioni di corse.

«Varese è il capoluogo di provincia meglio collegato al capoluogo di regione di tutta Italia – ha replicato Piuri –. Sul territorio insistono numerose linee, due di queste, tra le più importanti, ovvero la Treviglio-Milano-Varese e la S5, nel primo trimestre del 2019 hanno rivelato dati in netto miglioramento sia sul fronte della puntualità ( tornata oltre l’80%, per la precisioone 82) che su quello del numero di passeggeri in costante aumento. Sulle linee della provincia di Varese viaggiano in media 330mila passeggeri al giorno. Di questi 85mila partono o arrivano da questo territorio», ha detto Piuri, sottolineando come esistano anche alcune criticità: «Parlo della linea Domodossola-Gallarate-Milano che ha evidenti problemi infrastrutturali e problemi strettamente legati alla puntualità. Questo anche perché su quella linea non viaggiano soltanto treni regionali: il sovraccarico del traffico che ne consegue porta innegabili criticità». L’Ad di Trenord ha illustrato i provvedimenti in cantiere: «Stiamo lavorando sulla questione soppressioni diminuite drasticamente e studiate per scaricare una rete infrastrutturale satura arrecando disagio al minor numero di utenti. In questo caso parliamo dell’1% dei passeggeri. Regione Lombardia ha inoltre investito sull’acquisto di 170 nuovi treni. Questo consentirà entro il 2023 di poter vedere un sostanziale cambiamento sulla qualità della flotta».