Treni, stop di quattro giorni per lavori

Niente treni per 4 giorni. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Gallarate e Sesto Calende da giovedì a domenica. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs): lo stop è necessario per poter eseguire importanti lavori di potenziamento tecnologico sulla linea Milano-Domodossola. Gli interventi, propedeutici all’installazione del nuovo sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), riguarderanno sia i treni regionali sia quelli a lunga percorrenza. Il sistema Ertms, già utilizzato sulle linee dell’alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, migliorando la regolarità del traffico ferroviario e la qualità del servizio. Il nuovo apparato permetterà anche una riduzione dei costi di gestione e manutenzione rispetto ai sistemi tradizionali. Il valore complessivo dell’investimento è di circa 120 milioni, finanziati anche con fondi del Pnrr. Per contenere i disagi dei passeggeri durante i quattro giorni di sospensione saranno attivati servizi sostitutivi e modifiche alla programmazione dei treni. Per garantire l’interscambio treno-autobus-treno, i treni che arrivano a Domodossola posticipano di 35 minuti l’orario di partenza da Sesto Calende, mentre i treni che partono da Domodossola anticipano di 35 minuti l’orario di partenza da Domodossola. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza: Trenitalia consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com.Rosella Formenti