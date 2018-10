Varese, 8 ottobre 2018 - In occasione della 98esima edizione della Tre Valli Varesine, in programma martedì 9 ottobre, che interesserà il territorio comunale di Varese e si concluderà in via Sacco tra le1 6.25 e le 17.15, il Comune ha emanato un'ordinanza che prevede la chiusura di alcune scuole e strade della città.

La gara partirà da Saronno e l’arrivo è previsto in via Sacco a Varese. La chiusura del traffico nella zona urbana di Varese includerà via Sacco dalle ore 6 del giorno 9 ottobre 2018 per tutta la sua lunghezza. Da via San Francesco invece sarà vietata la svolta a sinistra dalle ore12.00 in via Bernascone direzione incrocio via Sacco – via Veratti.

L’ingresso a Varese da Saronno: i ciclisti entreranno nel territorio varesino dalla via provinciale Rasa intorno alle ore 13:30. LE STRADE COINVOLTE DAL PERCORSO VERRANNO CHIUSE INDICATIVAMENTE VERSO LE ORE 13.00. LE STRADE RIAPRIRANNO PROGRESSIVAMENTE A PARTIRE DALLE ORE 17.30 AD ESCLUSIONE DI VIA SACCO, VIA MARCOBI, VIA BERNASCONE E PIAZZA MONTE GRAPPA CHE INVECE VERRANNO RIAPERTE DOPO LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO.

Strade coinvolte dal percorso in entrata a Varese: Ingresso nel territorio Comunale di Varese tra le ore 13.30 e le ore 13.50 proveniente dal Comune di Brinzio percorrendo la via Provinciale Rasa, indi come da percorso di seguito indicato: via Provinciale Rasa, via Virgilio, piazza Milite Ignoto, viale Aguggiari, via Manin, via Bolchini, rotatoria Borghi, via Bolchini, piazza Ferrucci, via Caracciolo, via Sanvito Silvestro, via Campigli, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Sanvito Silvestro, via Sacco

Inizio circuito 1° giro (tra le ore 13.45 e le ore 14.05) via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Marcobi, via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, via Montello, via Marzorati, largo Unicef, via Crispi, via Castoldi, via Sanvito Silvestro, via Piemonte, via Giordani, largo della Pesa, via Valle Luna, via Del Molino, via Vigevano, via Macchi, via Dezza, via Maestri del Lavoro, piazza Bossi, via Daverio, rotatoria di via Daverio (altezza COOP), via Daverio, via Trentini, largo Ferrarin, via Ghiringhelli, piazza Libertà, viale XXV Aprile, via Sanvito Silvestro, via Sacco (ripetizione del 1° giro per ulteriori 5 volte).

Inizio circuito 7° giro (tra le ore 15.30 e le ore 16.05) via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Marcobi, via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, via Montello, via Marzorati, largo Unicef, via Crispi, via Castoldi, via Sanvito Silvestro, via Piemonte, via Giordani, largo Della Pesa, via Valle Luna, via del Molino, via Vigevano, SP1 Lungolago di Calcinate, rotatoria SP1/via Ettore Ponti, via Ettore Ponti, ingresso nel territorio Comunale di Casciago percorrendo via Ettore Ponti, via Maroni, via Manzoni (attraversamento passaggio a livello), via Mazzini, via Angela e Felice dell'Acqua, via Sant'Agostino, via Vittorio Emanuele II, immissione su SS394 via Matteotti, largo Grilli, rientro nel territorio Comunale di Varese percorrendo via Caracciolo, via Sanvito Silvestro, via Campigli, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Sanvito Silvestro, via Sacco (ripetizione del 7° per ulteriore 1 volta).

Al termine dell' 8° giro arrivo in via Sacco per termine gara (previsto tra le ore 16.25 e le ore 17.15).

Per quanto riguarda invece le scuole, molti edfici si trovano nel perimetro del percorso, mentre la fruibilità di altri sarà resa problematica dalle modifiche alla circolazione previste dalla Polizia Locale per permettere il passaggio della corsa. Le scuole che saranno interessate dal provvedimento sono le seguenti divisi per ordine e grado.

ASILI NIDO COMUNALI . Lo Scarabocchio in via Aguggiari: Regolare funzionamento ma con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14. 30.

ASILI NIDO PRIVATI. Sospensione del servizio per: Babylandia in via Crispi, Bulli e Pupe in via Crispi, Il Giardino delle Coccole in via Amendola, Bosco Incantato in via A.Zonda, L'albero dei bambini in via Vela, La Cicogna in via Marcobi, Lo Scaldacuore in via Pian di Sole. Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole: Eligio Ponti in via Castiglioni, Nido di Chiara in via Carini,

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. Sospensione del servizio per: Dalla Chiesa in via Marzorati. Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole: Ronchetto Fè in via Cimabue,

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI: Sospensione del servizio per: Don Lorenzo Milani in via Procaccini. Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole: Jolanda Trolli in via Vellone.

SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE. Sospensione del servizio per: S. e E. Macchi Zonda in via Daverio, Divina Provvidenza in via Conciliazione, E. e C. Talacchini in via Amendola, A.M. e G.B. Dall'Aglio in via San Carlo, Maria Ausiliatrice in piazza Libertà. Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole: Eligio Ponti in via Castiglioni, S. Gianna Beretta Molla, in via Virgilio, San Gottardo in via S.M degli Angeli,

SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE. Sospensione del servizio: L’Albero dei Bambini in via Vela, Scuola Europea in via Montello. Regolare funzionamento con impossibilità di accesso al plesso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per le scuole: Piccola England in via Stadio

SCUOLE PRIMARIE STATALI. Sospensione del servizio: Canziani in via A. Busca, Morandi in via Morandi, Locatelli in via I. Nievo, Carducci in via P. Micca, Fermi in via Daverio, S. G. Bosco in via A. Busca, Canetta in via Canetta

SCUOLE PRIMARIE PRIVATE. Sospensione del servizio: Scuola Europea in via Montello, Maria Ausiliatrice in P.zza Libertà

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO STATALI. Sospensione del servizio: Dante Alighieri in via G. Morselli, Vidoletti in via Manin

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO PRIVATE. Sospensione del servizio: Scuola Europea in via Montello, Maria Ausiliatrice in P.zza Libertà, A.T Maroni - Salesiani in Pz. S.G. Bosco

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALI. Sospensione del servizio: Liceo Cclassico “Cairoli” in via Dante, Liceo Artistico “Frattini” in via Valverde, Liceo Scientifico “Ferraris” in via Sorrisole, Liceo Scienze Umane “Manzoni” in via Morselli, I.T.S. “Daverio” - “Casula” in via Betolone, I.S.I.S. “Newton” in via Zucchi, I.P.S “Einaudi” in via Como

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PRIVATE. Sospensione del servizio: Liceo “Sacro Monte”, Istituto Maria Ausiliatrice in P.za Libertà, Ist. Prof. per Odontotecnici in via Castelli, Ist. Prof, Alberghiero “De Filippi” in via Brambilla, Centro Studi V.F. In via Canetta

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: Sospensione del servizio: Ass.ne C.I.O.F.S

SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO: linea A.FRANK: regolare funzionamento, linea LOCATELLI – VIDOLETTI: sospensione servizio; linea CANETTA: sospensione servizio; linea FERMI: sospensione servizio; linea S.G.BOSCO: sospensione servizio; linea PELLICO: regolare funzionamento; linea VARESE (trasporto disabili): sospensione servizio; linea VEDANO OLONA – CASTIGLIONE OLONA (trasporto disabili): sospensione servizio.