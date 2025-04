Trasporto pubblico. Viaggi più sereni con l’app TPLaghi

Con una sola applicazione per cellulare è possibile pianificare i propri viaggi scegliendo le combinazioni migliori tra i servizi di trasporto pubblico presenti nelle province di Varese, Como e Lecco. Non solo autobus ma anche treni, funivie, funicolari e battelli. È quanto offre "TPLaghi", disponibile per il download gratuito sugli store Apple e Google. L’app è stata promossa dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese e si pone al servizio di pendolari, studenti, turisti e cittadini offrendo una gestione completa della mobilità del territorio. In un bacino di 370 Comuni e quasi 2 milioni di abitanti a forte vocazione turistica l’obiettivo è quello di diffondere un servizio digitale innovativo che apporta un cambiamento significativo nella fruizione del trasporto pubblico. Tra le funzionalità dell’app, oltre alla possibilità di calcolare il percorso migliore tra due località, c’è la navigazione assistita, che conduce passo dopo passo verso la destinazione scelta, indicando quale corsa prendere, quanto camminare e a quale fermata scendere. Si possono inoltre salvare fermate e luoghi preferiti e sono consultabili le mappe dell’intera rete di servizi delle tre province.

L.C.