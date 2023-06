Transizione ecologica Ai raggi X in convegno gli aspetti geopolitici

diLorenzo Crespi

Nel pubblico associati, dirigenti, quadri e alte professionalità di aziende industriali del territorio. Tra i relatori esperti del mondo accademico, economico e politico. Federmanager Varese ha voluto riflettere su un tema molto attuale promuovendo un convegno in occasione dell’assemblea annuale dei soci. "Transizione ecologica e digitale, impatti su catene del valore, aspetti geopolitici" il titolo dell’appuntamento promosso alle Ville Ponti di Varese in collaborazione con Liuc Business School. "L’approfondita e corretta conoscenza di un tema così complesso - ha commentato Eligio Trombetta, presidente di Federmanager Varese - è non solo di rilevante importanza per un impegno efficace dei manager in azienda, ma anche molto significativo nella sfera delle scelte quotidiane individuali ed in ambito familiare". Il rettore della Liuc Federico Visconti ha invece posto l’accento nel suo saluto iniziale sulla consolidata collaborazione tra l’università e l’associazione.

A entrare nel dettaglio il docente della Liuc Business School Massimiliano Serati. "L’impatto economico in termini dimensionali di queste due transizioni potrebbe cubare anche 2 punti di Pil all’anno nel nostro Paese". Uno sguardo più locale è giunto invece da Paola Margnini, responsabile del centro studi di Confindustria Varese.

"Il nostro manifatturiero ha più cluster, e Varese è un territorio che ha tutte le capacità di catturare queste due transizioni". Secondo una recente indagine tra le imprese della provincia di Varese il 44% ha in programma investimenti in digitalizzazione e il 43% in sostenibilità per l’anno 2023. Franco Ongaro, chief technology and innovation officer di Leonardo Spa, ha illustrato la strada intrapresa dall’azienda che ha il suo cuore nel varesotto verso sostenibilità e digitalizzazione. Infine a portare il punto di vista della politica il sottosegretario alle relazioni internazionali ed europee di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. "La transizione avverrà ed è necessario che avvenga, ma deve avvenire in modo realista e non ideologico".