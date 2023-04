Transizione digitale All’Insubria 9 milioni

C’è anche l’Università dell’Insubria tra i 24 soggetti partecipanti (di cui 8 atenei) al progetto "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", finanziato dal Pnrr con un totale di 110 milioni di euro. Si tratta di uno degli 11 ecosistemi dell’innovazione che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha individuato al fine di supportare la crescita sostenibile e inclusiva dei territori di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, in quella che viene identificata come la doppia transizione: digitale ed ecologica. L’iniziativa entra nel vivo con il lancio, avvenuto ieri con una presentazione a Torino, dei bandi "a cascata" aperti alle imprese, che saranno sostenute nei loro progetti innovativi di ricerca industriale. L’obiettivo è quello di creare filiere di ricerca e industriali in sette ambiti diversi: l’ateneo di Varese e Como si occuperà dell’industria del turismo e della cultura. "L’Università dell’Insubria partecipa da protagonista - osserva il rettore Angelo Tagliabue - mettendo a segno due risultati eccellenti: il riconoscimento della qualità della ricerca condotta in ateneo e la creazione di una filiera dell’innovazione che esce dalle aule e viene recepita dal territorio". L’Università dell’Insubria gestirà direttamente un totale di 9 milioni di euro.

L.C.