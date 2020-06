Varese, 28 giugno 2020 - Un mese fa era stata lanciata l’idea, ieri sono stati presentati i dettagli. Il progetto Tram Treno Varese è stato svelato alla città, nel corso di un seminario online che ha riscosso un’ampia partecipazione. Un’occasione per entrare nel merito di una proposta a firma dei tre Rotary club di Varese, che hanno finanziato insieme alla Fondazione comunitaria del Varesotto lo studio progettuale. L’idea alla base del Tram Treno è quella di portare a una nuova visione di città attraverso una mobilità più efficiente. Ne ha parlato in modo dettagliato Luca Guala di Mobility in Chain, la società che si è occupata di immaginare l’assetto futuro dei trasporti a Varese.

Punto forte del progetto è la realizzazione di nove nuove fermate urbane. Due di queste da collocare sulla linea di Rfi, in località Bellavista e Valganna. Le altre sette invece da inserire sulla linea delle Ferrovie Nord, che al suo arrivo in città verrebbe trasformata da ferroviaria a linea tranviaria. Prevista la riduzione della superficie occupata dalla stazione di Varese Nord, che diventerebbe una semplice fermata tranviaria, mentre sarebbe l’area dell’ex macello ad ospitare la stazione principale di ingresso in città. Un luogo pensato come un vero nodo intermodale, con un ampio parcheggio per le auto e la fermata degli autobus. L’inserimento di nuove fermate ravvicinate renderebbe il servizio molto più capillare. A oggi la popolazione di Varese che può raggiungere a piedi in 10-15 minuti una delle stazioni cittadine si aggira intorno ai 17mila abitanti, mentre con l’assetto previsto dal Tram Treno il numero raddoppierebbe, arrivando fino a 34mila residenti coinvolti. Gli utenti inoltre non dovrebbero più preoccuparsi della tabella oraria: da Varese fino a Morosolo-Casciago la frequenza dei convogli scenderebbe da 15 a 5-6 minuti. Da Morosolo-Casciago fino a Laveno Mombello non sono previsti interventi sulle stazioni, ma anche in questo caso ci sarebbero benefici notevoli, con un intervallo che da 30 minuti passerebbe a circa 10 minuti, una frequenza tipica di un trasporto urbano e non extraurbano.

L’unico punto debole del progetto è l’obbligo di effettuare il cambio tra treno e tram presso la stazione all’ex macello: una “rottura di carico“, come viene definita in gergo tecnico. Arrivando da Milano bisognerebbe scendere dal treno e salire sul tram una volta giunti in città per poi proseguire verso il lago, e viceversa chi arriva da fuori Varese ed è diretto nella metropoli dovrebbe cambiare mezzo. Un aspetto di cui tenere conto, ma che secondo i promotori verrebbe comunque bilanciato dagli effetti positivi dell’intero progetto, a partire dall’aumento di fermate e frequenze. L’idea del Tram Treno ha suscitato molto interesse nell’amministrazione comunale, con il sindaco Davide Galimberti che ha sottolineato come l’idea si inserisca perfettamente nell’opera di riqualificazione del comparto stazioni che ha già preso il via. Per il primo cittadino si tratta di una strada attuabile, che dovrà essere accompagnata da altri investimenti. "La realizzazione dell’infrastruttura da sola non è sufficiente – ha osservato – è fondamentale che si aggreghino attorno progetti economici e di sviluppo interessanti e innovativi". Per il comitato promotore ora si apre una nuova fase. "Cercheremo di coagulare interessi industriali e finanziari che siano in grado di cogliere questo tipo di progettualità", ha sottolineato il presidente Giovanni Arioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA