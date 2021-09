Luino (Varese) - Originario di Luino, Claudio Franceschi, 61 anni,da tempo residente in Spagna è rimasto vittima a Palma di Maiorca di un incidente mortale. Gli amici stanno cercando di entrare in contatto con i parenti in Italia per poter avviare tutte le pratiche per organizzare il funerale e dare così l’ultimo saluto al sessantunenne.

Hanno per questo lanciato un appello sui social invitando chi l’ha conosciuto a collaborare in questo doloroso momento nel rintracciare i familiari. Tra i contatti telefonici e i documenti personali dell’uomo non sono state trovate indicazioni che potessero permettere di entrare in contatto con i parenti a Luino. Il tam tam sui social e il passaparola nei luinese sono ritenuti importanti dagli amici per poter arrivare ai parenti.