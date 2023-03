Torre Colombera Tubi in facciata Ora dietrofront

L’hanno presa un poco alla leggera, decidendo che il sistema migliore per raggiungere con il servizio il vicino condominio di corso Garibaldi era quello di seguire le facciate del 1400 della Torre Colombera con due tubature scintillanti: dopo le proteste e dopo il sopralluogo del Comune è stato verificato che il progetto di allacciamento al teleriscaldamento depositato non prevedeva questo avventuroso passaggio delle tubature su un immobile protetto dalla Soprintendenza e che Amga, la società che gestendo il teleriscaldamento ha effettuato i lavori e che è partecipata al 60% dallo stesso Comune, dovrà smontare tutto e "rimontarlo" in modo da non interferire con la Torre. In occasione dell’ultimo consiglio comunale è stato l’assessore Marco Bianchi a rispondere alle interrogazioni sull’argomento della Lista Toia: "Lo studio preliminare non prevedeva il passaggio a ridosso delle facciate della torre. Constatata la realizzazione difforme del progetto, l’ufficio comunale ha proceduto con un sopralluogo congiunto nel gennaio di quest’anno e, appurato che il progetto non è conforme, ha segnalato e notificato una contestazione ad Amga con intimazione alla rimozione della condotta, pena l’apertura delle procedure sanzionatorie". Una risposta che mira a sanare la situazione ma che ha soddisfatto solo parzialmente il consigliere Francesco Toia: Toia ha infatti chiesto di identificare chi siano stati i responsabili di quello che è successo e che comporta comunque un danno, anche perché bisognerà verificare la condizione delle facciate mentre, allo stesso tempo, il condominio dovrà essere "staccato" dal servizio di teleriscaldamento e poi riallacciato con opere realizzate in ben altro modo, con tutte le conseguenze del caso. P.G.