Torna la Fiera del bestiame Ed è pienone

Grande entusiasmo per il ritorno della Fiera del Bestiame di Origgio quello che l’assessore Luca Panzeri ha definito come un numero zero ha confermato l’interesse della comunità, degli addetti ai lavori e anche il buon risultato delle novità a partire dall’esposizione di truck. Prima exploit domenica con il concorso morfologico equino al mattino e le gimkane western nel pomeriggio. Soddisfatto per l’esito dell’evento soprattutto Ferruccio Badi, presidente del Consorzio Cavalli Varese: "Abbiamo aspettato quattro anni prima di poter riproporre l’evento al completo. Per noi è importante promuovere la competizione e la voglia di andare a cavallo. Il nostro obiettivo è portare l’anno prossimo in fiera 40 specialità diverse". Un successo anche sul fronte della presenza dei visitatori al netto di qualche lamentela per il rumore legato alla presenza dei truck e dei mezzi di auto tuning con trombe e musica ad alto volume: "Ci spiace per i disagi ma la Fiera è anche un momento di festa e di intrattenimento e un po’ di rumore va messo in conto". Gran finale domani, martedì 25 aprile, quando la giornata partirà alle 7 per le colazioni con l’apertura delle bancarelle (oltre 300). Alle 9 è previsto il via alle attività per i bambini con il ritrovo truck e del primo raduno di trattori. Alle 10 mostra ovini, bovini e caprini con la premiazione dei migliori soggetti. Ristorazione pronta ad accogliere i visitatori a pranzo e a cena. Nel pomeriggio la possibilità di provare ad andare cavallo, la competizione di barell racing e pole bending. Chiusura dalle 21 con il festival latino americano.

Sara Giudici