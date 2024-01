“Terra dei due laghi”. Al via le attività

Con la cerimonia inaugurale prendono il via le attività della Comunità europea dello sport 2024 - Terra dei due Laghi. Un titolo assegnato nel 2022 da Bruxelles, che ha premiato la candidatura di 7 comuni del varesotto, riconosciuti come buon esempio di sport per tutti. Si tratta di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate. Si parte sabato 13 dalle 17 nella palestra della scuola di Varano Borghi. "Le associazioni che con le loro attività rendono tale opportunità reale, in combinazione con una natura e un paesaggio che offrono di per sé occasione per fare sport, sono la vera forza della nostra Comunità", commentano i sindaci. Allasfilata 250 atleti.L.C.