Incidente mortale oggi, martedì 6 luglio, a Ternate, nella zona al confine con Travedona Monate. Poco prima delle 13.30 in via Mazzini, la strada che conduce a Cassinetta di Biandronno, si sono scontrati uno scooterone Piaggio e una motocicletta Suzuki. Nella carambola seguita all'incidente - un frontale secondo la prima ricostruzione, dato che le due ruote viaggiavano in direzione opposta - lo scooter, che stava procedendo in direzione lago, è andato a "incastrarsi" fra due automobili.

Il doppio urto è stato fatale al conducente del ciclomotore, un 52enne residente in zona che, secondo le informazioni contenute in un comunicato della Fim Cisl dei Laghi, lavorava alla Whirlpool, così come l'altro protagonista dello schianto, un 32enne rimasto ferito nell'impatto, senza - per sua fortuna - riportare traumi gravi.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elicottero del 118. I soccorsi, però, si sono rivelati inutili: troppo gravi le ferite rimediate dal centauro di 52 anni. Il 32enne, invece, è stato ricoverato all'ospedale di Cittiglio: le sue condizioni non destano preoccupazione. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

"La Fim Cisl dei Laghi - ha dichiarato il segretario generale Caterina Valsecchi - è vicina alla famiglia del lavoratore della Whirpool deceduto oggi in un tragico incidente lungo la strada che porta a Cassinetta di Biandronno e confida in una pronta guarigione dell’altro lavoratore, impiegato sempre presso la stessa azienda, rimasto ferito nello scontro"