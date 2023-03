Termovalorizzatore La battaglia continua

di Rosella Formenti

Rinviato al 13 aprile l’incontro programmato per domani al Museo del Tessile, organizzato da Neutalia, la società che gestisce il termovalorizzatore ex Accam a conclusione del percorso avviato per presentare a cittadini e stakeholder il piano industriale per il rilancio dell’impianto in via Arconate. In concomitanza, ma fuori salla sala, all’esterno nel parco in via Volta, gli esponenti del Comitato No Inceneritore e delle associazioni ambientaliste del territorio avrebbero dato vita a un flash-mob di protesta per ribadire la loro decisa contrarietà a un progetto che prevede il prolungamento dell’attività nell’impianto in via Arconate per almeno altri 25 anni. "Ci saremo il 13 aprile" hanno fatto sapere ieri, non appena informati del rinvio dell’incontro, "abbiamo più tempo per organizzarci".

Intanto ieri il Comitato No Inceneritore ha inviato una lettera a Neutalia nella quale ribadisce la contrarierà al progetto di rilancio ricordando tutte le criticità legate alla presenza da decenni nel territorio dell’impianto sul quale la società intende investire 100 milioni di euro. La priorità "è la salute" si sottolinea, ma del completamento dell’indagine epidemiologica del 2016 richiesta mesi fa non si sa nulla. "Tu Neutalia nemmeno la solleciti", scrivono. Dopo cinquant’anni "i cittadini che abitano nel territorio che ha ospitato l’inceneritore hanno maturato il diritto di dire “abbiamo dato: Ora basta!“ in una regione dove questo inceneritore non è più necessario". Quindi chiudere subito anziché investire ingenti capitali "per cercare di ridurre le emissioni di alcuni componenti che sono uscite dai camini per un così lungo periodo". Il Comitato ricorda poi le problematiche che hanno accompagnato Accam negli anni: "Incendi e malfunzionamenti che hanno portato ad emissioni sopra i livelli previsti dalla normativa con conseguente stop imposto dalle autorità, contrattualistiche poco chiare con fornitori o con il personale, assicurazioni non rinnovate che sono state una delle cause del tracollo finanziario dell’azienda pubblica, piani industriali che duravano meno del fumo di una sigaretta". Oggi Neutalia punta sul piano di rilancio da 100 milioni di euro e chiede alla comunità di "convivere almeno per altri 25 anni" con l’impianto, "mettendoci un sacco di soldi senza prima occuparsi del suo stato di salute". Per il Comitato "tutta l’operazione sembra un immenso salvataggio di altri errori gestionali". Quindi concludono ribadendo che "la salute rimane la pietra d’angolo delle nostre preoccupazioni".