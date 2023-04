"Tavolo tecnico con Piemonte e Valle d’Aosta"

Circa 100milioni di mc di acqua invasati nei laghi dopo le piogge degli ultimi giorni, per le riserve di neve i dati si avranno questa mattina e su quelli si ragionerà sulle manovre future. Chiaro che si tratta di una boccata d’ossigeno che non risolve il problema siccità, visto che, rispetto alla media del periodo, mancano oltre 1,6 miliardi di metri cubi di riserve idriche globali. "Un conto è la gestione ordinaria, un altro sono gli investimenti di medio e lungo termine, che porto oggi (ieri per chi legge, ndr) al ministro Matteo Salvini, perché per la Lombardia ci sono investimenti fatti e da fare", ha spiegato Massimo Sertori (nella foto), assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica intervenuto al convegno di Anbi Lombardia sulle stagioni irrigue insieme all’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi. Tra gli interventi da fare, ad esempio, Sertori cita il bypass del lago d’Idro, la traversa sull’Oglio, ma anche l’efficientamento dei canali. "Poiché l’acqua non conosce confini – ha proseguito Sertori – stiamo dialogando anche con Piemonte e Valle D’Aosta, con cui faremo un tavolo tecnico perché ci sono canali, come il Cavour o il Regina Elena, che prendono acqua dal Po ma anche da altri fiumi, dove sono presenti centrali idroelettriche. Quanto più è costante il rilascio, quanto meno avremo problemi, a cascata, anche sulla Lomellina". L’aumento di domande di pozzi privati non aiuta ad affrontare il tema in modo organico. "Se dovunque arrivano domande per fare pozzi o attingimenti da fonti superficiali, il problema complessivo non si risolve".F.P.