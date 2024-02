Task-force contro lo spaccio. Due pusher nella rete

Due spacciatori che agivano nelle vicinanze delle scuole cittadine sono stati fermati, in due momenti differenti, dagli agenti della Polizia locale. Nel primo caso, gli agenti hanno bloccato un soggetto di origini marocchine (già pregiudicato per spaccio di stupefacenti) con alcune dosi di cocaina. Nel secondo, invece, ad essere identificato è stato un uomo di nazionalità egiziana, anch’egli pregiudicato, che aveva con sé un pezzo di hashish di circa 10 grammi e 13 spinelli già confezionati. Droga che sarebbe certamente passata di mano. I due soggetti fermati sono stati segnalati alla Magistratura per i provvedimenti conseguenti.

"Per cercare di contrastare il fenomeno dello spaccio in aree frequentate da giovani, e nel caso specifico quelle antistanti le scuole cittadine, abbiamo recentemente firmato con la Prefettura di Milano un protocollo d’intesa attraverso il quale è stata finanziata l’integrazione di una parte del sistema di videosorveglianza in prossimità delle scuole dell’istituto Falcone e Borsellino e dell’istituto superiore Torno. Grazie a queste tecnologie – afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello – abbiamo dotato la nostra polizia locale di nuovi e più incisivi strumenti di controllo. E queste due denunce sono un risultato tangibile della loro efficacia". A questo stesso protocollo siglato in Prefettura hanno aderito anche i Comuni di Inveruno, Casorezzo e Busto Garolfo. Red.Leg.