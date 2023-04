Tanti gli striscioni fatti dai più piccoli

Per chiedere la pace in piazza i bimbi e i ragazzi delle scuole saronnesi, diverse migliaia, hanno usato la propria creatività e manualità. Quasi tutte le scuole hanno realizzato dei maxi striscioni per aprire i cortei che dai diversi istituti hanno portato i partecipanti in piazza. C’è stata chi come la scuola Rodari ha fatto gioco di squadra creando un maxi arcobaleno con le diverse classi vestite dei 7 colori. C’è chi ha realizzato delle magliette personalizzate con lo slogan "noi coltiviamo la pace" chi ha creato una riproduzione di Guernica il dipinto di Pablo Picasso. Tanti i bimbi con mini bandiere della pace.