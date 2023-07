Taglio del nastro al piazzale dedicato alla sosta degli autobus

Inaugurato il nuovo piazzale dedicato alla sosta degli autobus nella zona della stazione a Gallarate, un altro passo in avanti nell’ambito del progetto di riorganizzazione dell’area intorno allo scalo, sul quale si è impegnata l’amministrazione comunale. I lavori sono cominciati a maggio di quest’anno, il costo è stato pari a 80 mila euro, il progetto è stato realizzato in accordo con l’Agenza Tpl (trasporto pubblico locale del bacino Como, Lecco e Varese) e Rfi. Un intervento che ha tenuto conto delle richieste degli operatori e che garantisce più sicurezza agli accessi ai mezzi, rispetto al passato, quando i bus si fermavano davanti all’ingresso della stazione. Modifiche sono state quindi apportate all’organizzazione delle corsie, sono quattro, delle diverse linee del trasporto, urbano ed extraurbano, obiettivo ottimizzare gli spazi. Nell’ambito del restyling sono state realizzate nuove "isole salvagente" per l’accesso e la salita in sicurezza sui mezzi, nuova segnaletica e ricollocate le pensiline di copertura. Sono stati riorganizzati anche i posti auto e migliorati i percorsi per gli ipovedenti. Sottolinea il sindaco Andrea Cassani: "L’intervento è un altro importante tassello della riqualificazione della zona per portare più ordine di fronte alla stazione e per aumentare la sicurezza di chi utilizza il trasporto pubblico". R.F.