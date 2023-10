Taglio del nastro a Malpensa . Aperto un desk informativo per i cinesi in visita in Italia

Una novità per i turisti cinesi in arrivo in Italia: ieri mattina all’aeroporto di Malpensa è stato inaugurato "Welcome to Italy Access Point", il primo desk informativo finalizzato a fornire indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina in visita in Italia. L’Access Point di Milano Malpensa non è solo un punto di interscambio culturale, ma rappresenta anche un’opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni. "Accogliamo con entusiasmo questa nuova iniziativa che conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – ha dichiarato Armando Brunini, Ceo di Sea Milan Airports - Con l’arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e il nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso 7 delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l’unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico dalla Cina". R.F.