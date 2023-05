Superstrada Vigevano-Malpensa Un altro “no” da Parco Sud e residenti

di Giovanni Chiodini

Sono più di 130 i cittadini residenti ad Albairate, Cassinetta, Ozzero e Robecco che hanno firmato il nuovo ricorso al Tar contro il progetto dell’Anas che prevede la realizzazione di un collegamento a doppia corsia tra Ozzero e Magenta. Le adesioni sono state raccolte in occasione dell’assemblea che si è svolta giovedì sera in municipio, alla presenza dell’avvocato Veronica Dini, legale di fiducia dei comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano. A loro si aggiungeranno anche i ricorsi che la Città Metropolitana di Milano e del Parco Sud Milano hanno depositato ieri contro la decisione del commissario governativo di procedere alla realizzazione della strada sulla base di un progetto elaborato nel 2014 e già più volte contestato dagli stessi due enti. " Il nostro ricorso è la conseguenza naturale della decisione di riproporre un progetto che da sempre abbiamo contestato e contrastato" afferma Francesco Vassallo, vice sindaco della Città Metropolitana. "Nelle varie sedi di confronto abbiamo avanzato proposte alternative che affrontavano i problemi di mobilità nel territorio dell’Abbiatense-Magentino. Si è preferito ancora una volta puntare su nuove strade piuttosto che investire nel trasporto pubblico, ad esempio col raddoppio della linea ferroviaria Milano - Mortara. Questo progetto di Anas non risolve nessuna delle attuali criticità che il territorio ha per raggiungere il capoluogo".

Contrario anche il presidente del Parco Sud, Daniele Del Ben, che aggiunge "nel corso degli ultimi vent’anni il settore agricolo si è molto evoluto e numerose aziende si sono orientate verso l’agricoltura multifunzionale, offrendo servizi che spaziano dall’ospitalità rurale, alla ristorazione, all’educazione ambientale che sarebbero gravemente compromessi dalla realizzazione dell’intervento perché traggono forza proprio dai valori ambientali che il territorio esprime e che verrebbero persi con la realizzazione dell’infrastruttura". Del Ben conclude evidenziando che "oltre al danno sul tessuto agricolo va considerato quello creato al sistema naturalistico dell’area che è strettamente connesso con il sistema agricolo".