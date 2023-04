Suona l’allarme Furto sventato all’acciaieria

Aveva già trovato la cassa in cui sperava di trovare del denaro ma ha fatto scattare l’allarme e il rapido intervento, in meno di due minuti, della guardia giurata dell’istituto di vigilanza privato "La Vedetta Lombarda" l’ha costretto ad una rapida fuga abbandonando la refurtiva. Così è fallito l’altro giorno alle 21 un furto ai danni di un’azienda specializzata nella lavorazione dell’acciaio. Quando è scattato l’allarme la guardia giurata è arrivata sul posto in pochi minuti. Un arrivo che non è sfuggito al ladro che, magari avvisato da un palo, si è dileguato pochi attimi prima che il vigilantes entrasse in azienda. Sul posto anche i carabinieri subito contattati dalla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata. E’ stato effettuato un sopralluogo per capire i danni provocati dall’effrazione, che saranno riparati impedendo nuovi accessi. I responsabili dell’azienda hanno confermato che il furto è fallito visto che il ladro non è riuscito ad impossessarsi di nulla.

S.G.