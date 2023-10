Stoviglioteca del Lago Maggiore. Monouso addio e feste sostenibili

Monouso addio: a Laveno feste ed eventi diventano sostenibili con la "Stoviglioteca del Lago Maggiore". L’iniziativa è stata promossa dal Tavolo per il Clima del Comune di Laveno Mombello, con il contributo della cooperativa ènostra e il supporto logistico e organizzativo di Cast Ong onlus. La stoviglioteca consiste in due kit di stoviglie lavabili in plastica, a disposizione della cittadinanza per organizzare feste ed eventi nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, eliminando cosi il ricorso al monouso. Il kit, da 30 a 60 coperti, può essere prenotato attraverso la compilazione di un semplice modulo online, all’indirizzo tinyurl.comstovigliotecalagomaggiore. Una volta inviata la richiesta si dovrà attendere la conferma di disponibilità da parte degli addetti. Una volta utilizzato e lavato, il kit dovrà essere restituito entro tre giorni dall’evento per il quale è stata effettuata la prenotazione. L’utilizzo del kit è gratuito: chi lo desidera può lasciare una donazione. Necessario in ogni caso il versamento di una cauzione di 10 euro, che verrà restituita al momento della riconsegna, previa verifica della presenza di tutti i pezzi e della loro integrità. Il kit standard è composto da piatti fondi, piatti piani, ciotole, posate, bicchieri, caraffe, brocche, un vassoio e un piatto da portata. Su richiesta è possibile aggiungere i calici da vino. Per informazioni scrivere a tavoloclima@comune.laveno.va.it o chiamare il numero 0332 667082.

Lorenzo Crespi