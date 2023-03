Stop allo spaccio nei boschi Molteni assicura: "Lo Stato c’è Apriamo un percorso insieme"

di Lorenzo Crespi

Il tema è di strettissima attualità, come dimostrano i ripetuti vertici istituzionali convocati negli scorsi mesi dal prefetto Salvatore Pasquariello, in cui è emersa la necessità di arginare un problema che sul territorio sta assumendo i contorni di una vera emergenza. Contro lo spaccio nei boschi lo Stato vuole far sentire la sua presenza: a portare la vicinanza del Governo a forze dell’ordine e comuni il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che ha trascorso un’intera giornata sul territorio. Un lunedì "varesotto", a partire dal capoluogo dove ha incontrato i vertici provinciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza oltre ai prefetti di Varese e Como. Seconda tappa a Castelveccana, nei pressi dei boschi dello spaccio dove il 10 febbraio è deceduto un 34enne marocchino. Quindi l’appuntamento con i sindaci all’ex Colonia Elioterapica, per illustrare quello che vuole essere l’inizio di un percorso. "Nessuno promette che domani non ci sarà più lo spaccio nei boschi, ma nessuno fa un passo indietro - ha detto l’onorevole leghista - sarà siglato un protocollo d’intesa sul tema e ci troveremo per incontri di aggiornamento. Apriamo un percorso insieme: lo Stato c’è". Gli interventi che saranno messi in atto per frenare il fenomeno spaziano dall’aspetto repressivo (più uomini e videosorveglianza) fino a quello preventivo, viste le ricadute non solo sul fronte della sicurezza ma anche in ambito sociale. "Quando il territorio chiama lo Stato risponde: è giusto e doveroso intervenire - ha aggiunto il sottosegretario - lo Stato non arretra e non può dimostrare debolezza". Nel pomeriggio il tour di Molteni è proseguito con una doppia tappa nel Tradatese, prima il sopralluogo nel Parco Pineta poi l’incontro con gli amministratori.