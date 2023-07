Stop alla maxi-frode fiscale Confiscati beni per 450mila euro

di Rosella Formenti

Accusato di frode fiscale, un imprenditore, legale rappresentante di una società con sede a Gallarate, ha patteggiato una pena di 3 anni e 6 mesi. Nei suoi confronti è stata data esecuzione da parte della Guardia di finanza di Varese come da sentenza del Tribunale di Busto Arsizio alla confisca di denaro e beni per circa 450.000, equivalenti al profitto del reato per cui è stato condannato. Le indagini erano state avviate nel 2014 dai finanzieri di Gallarate ed erano culminate con la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Busto Arsizio a carico dell’imprenditore che secondo gli investigatori aveva sottratto a tassazione circa 2 milioni di euro ed evaso l’Iva per circa 450mila euro, attraverso l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali previste. Nel corso del processo penale il giudice ha appurato come una società con sede a Gallarate abbia omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013. Le prove, infatti, hanno consentito di accertare il carattere fraudolento della società che, a fronte di un consistente ammontare di ricavi generati nel triennio e dell’occultamento delle scritture contabili previste dalla legge, sottraendosi al dovere di dichiarare i redditi percepiti ha arrecato un danno all’erario pari al valore dell’Iva evasa. Circostanza che insieme all’assenza dei relativi versamenti nelle casse dello Stato, ha dimostrato l’operato fraudolento del rappresentante legale. Il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato all’imputato la pena patteggiata tra le parti di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed ha disposto la confisca per equivalente pari a circa 450mila euro.

Decisione confermata anche dalla Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal condannato. In esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale, la polizia economico-finanziaria gallaratese ha confiscato 4 immobili e le somme di denaro presenti sui conti bancari, equivalenti al profitto del reato.