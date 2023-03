Stop al maxi-rogo nei boschi Un tour de force di tre giorni

Sono stati tre giorni di intenso lavoro, anche di notte, per spegnere l’incendio divampato nel pomeriggio di lunedì nei boschi di Montregrino Valtravaglia, nel luinese, in fumo ben 50 ettari, a bruciare con le fiamme favorite dal vento e dalla siccità,il sottobosco e piante secche. Ieri mattina lo scenario davanti agli occhi degli operatori, vigili del fuoco, volontari dell’anticendio e Protezione civile era rassicurante, non c’erano più focolai attivi. Attesa anche la pioggia, mai come in queste ore preziosa. Da ieri dunque si poteva dire che l’allarme era cessato, il peggio alle spalle. Nella notte di mercoledì, dopo che erano stati spenti alcuni punti caldi che avevano ripreso forza, è rimasto nella zona un presidio con dieci vigili del fuoco con quattro automezzi, presenti anche gli specialisti del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) che come nelle notti precedenti hanno garantito un servizio fondamentale monitorando l’area con droni dotati di termocamere in grado di individuare la ripresa di focolai e consentendo quindi interventi tempestivi. Nella notte tra mercoledì e giovedì gli operatori sono intervenuti solo in alcuni punti dove era stata rilevata la ripresa dell’attività, subito bloccata. Ieri dopo il sopralluogo non risultavano fronti attivi, incendio dunque domato. Dal pomeriggio di lunedì quando è partito l’allarme per le fiamme nell’area boschiva di Montegrino Valtravaglia tutti gli operatori in campo sono stati impegnati senza sosta, un intervento lungo e reso ancora più difficile dalla forza del vento che soffiava sulla zona e che alimentava l’incendio, favorito anche dalla vegetazione secca.

Per domare il rogo che ha inghiottito circa 50 ettari di area boschiva sono stati impiegati anche i mezze aerei, Canadair ed elicotteri per i lanci dal cielo. Un grande lavoro di squadra dunque ha consentito di fermare l’incendio evitando che arrivasse a minacciare le abitazioni. Ora sarà l’attività investigativa affidata ai carabinieri forestali ad affettuare gli accertamenti necessari, resta in campo come principale ipotesi quella dolosa. Nel punto in cui è partito l’incendio sarebbe stato notato il colore scuro del fumo, che cosa lo provocasse per ora è un mistero, escluso si trattasse di sterpaglie. R.F.