Stop ad abusivi e accattoni, potenziati i controlli all’aeroporto

L’aeroporto di Malpensa si prepara all’ incremento dell’afflusso di passeggeri in vista delle festività pasquali, si intensificano pertanto le attività di controllo e prevenzione all’interno dello scalo per arginare i fenomeni di abusivismo, accattonaggio molesto e presenza di soggetti senza fissa dimora, da parte delle forze dell’ordine. L’altro giorno ad essere impegnati in un servizio straordinario al Terminal 1, concertato con l’Ufficio di Polizia di Frontiera, sono stati i carabinieri della compagnia di Gallarate che hanno effettuato controlli per individuare e identificare persone senza titolo per sostare all’interno dell’aeroporto. Presenze che in alcuni casi causano disturbo al personale che lavora nello scalo, soprattutto in orario notturno, con il loro comportamento aggressivo. Di recente un’addetta alle pulizie è stata aggredita da una clochard che ha trovato rifugio da tempo al Terminal 1. E per questo motivo il sindacato ADL, sollevando il problema, ha chiesto interventi per la sicurezza dei lavoratori. L’altro giorno i controlli degli uomini dell’Arma: 8 persone senza fissa dimora sono state segnalate all’autorità per l’eventuale provvedimento di "DASPO Urbano". Una settimana fa il servizio a Malpensa effettuato dagli agenti della Polizia di Stato con il concorso dei carabinieri finalizzato all’identificazione e all’allontanamento di persone senza fissa dimora, dedite all’abusivismo o all’accattonaggio molesto nell’aerostazione, 26 sono state raggiunte dalla sanzione amministrativa e allontanate dall’aeroporto. Resta da risolvere anche il problema dell’abusivismo nel servizio taxi, "gli abusivi - come segnala il Consorzio Taxi Malpensa – sono sempre presenti, servono più controlli". Giuseppe De Bernardi Martignoni, gallaratese, neo eletto al consiglio regionale (FdI), tassista, dice: "È uno dei miei impegni, contrastare questo fenomeno che danneggia tutti, bisogna tutelare gli operatori onesti e i clienti". R.F.