Gallarate (Varese), 2 agosto 2018 - Il cadavere di un uomo, che non è stato ancora identificato e dell'apparente età di circa 40 anni - è stato rinvenuto oggi accanto a un binario merci, nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate nel Varesotto. Per la Polfer l'uomo sarebbe stato investito da un treno la scorsa notte. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da ricostruire: pare probabile che possa aver tentato di attraversare i binari o sia scivolato mentre vi camminava vicino, finendo travolto da un convoglio senza che il conducente se ne accorgesse.