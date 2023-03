Statale 341, Legambiente: "Opera inutile e dall’impatto devastante"

Sospendere il progetto esecutivo che riguarda la realizzazione della Statale 341. A richiedere lo stop sono tre circoli di Legambiente (Busto Arsizio, Cassano Magnago e Gallarate) che hanno inviato una lunga e articolata lettera ad Anas, ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente e ad altri enti coinvolti. Gli ambientalisti ribadiscono la contrarietà all’esecuzione dell’intera infrastruttura, sul piano dell’utilità e dell’impatto ambientale, sia per il primo lotto tra Pedemontana e superstrada per Malpensa, sia per il tratto che attraversa Samarate con un pesante impatto per il consumo di suolo e l’erosione dell’area boschiva, per la cui tutela da alcuni mesi si è costituito il Comitato di salvaguardia dei boschi di Samarate.

Tra i punti sui quali puntano l’attenzione i circoli, le mitigazioni e l’analisi costi benefici: "Le mitigazionicompensazioni presenti nei documenti sul sito del ministero dell’Ambiente relativamente al primo lotto sono generiche, imprecise e indefinite. Attendiamo un documento che le espliciti con chiarezza e renda possibile un controllo da parte di cittadinientiassociazioni".

Legambiente chiederà ai ministeri "di istituire una Commissione che valuti se Anas avrà adempiuto alle disposizioni ricevute, se saranno state attuate le prescrizioni ed eseguite le mitigazionicompensazioni che vorrete descrivere puntualmente. Chiederemo di esserne parte".

Continua la lettera: "Occorre che sia realizzata l’Analisi CostiBenefici sulla base di indagini che valutino l’incidenza di tali opere sulla mobilità nel suo complesso e verifichino la congruità pubblica della spesa da affrontare, considerando che il collegamento con la Pedemontana - poco utilizzata e non terminata - è già garantito dalla Statale 336". Sottolinea Legambiente: "I boschi che separano gli abitati di Samarate da Busto Arsizio e Gallarate costituiscono un presidio essenziale per la salute della popolazione".