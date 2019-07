Varese, 4 luglio 2019 - Si aprirà sabato sera la stagione dell’ippica a Varese e lo farà con un programma ricchissimo. Come spiega il presidente della Svicc (Società varesina incremento corse cavalli), gestore dell’impianto, Guido Borghi: «Il nostro calendario è un’occasione per onorare e ricordare luoghi e personaggi storici del nostro territorio, ecco perché ho deciso che troveremo un momento anche per celebrare l’onorevole Giuseppe Zamberletti», il “papà” varesino della Protezione civile, recentemente scomparso. L’attesa è tanta, moltissime le corse di rilievo, anche se l’evento cardine non può che essere il “classicissimo” Gran Premio Città di Varese, in programma il 31 agosto. Sullo sfondo della conferenza di ieri in cui è stata presentata la stagione estive delle corse, c’è il solito panorama non troppo limpido per l’ippica tricolore. «Noi - ha puntualizzato Borghi - intendiamo lavorare a favore della compattezza di questo mondo, attualmente estremamente diviso. Vogliamo dare nuove idee e forza che permetta il rilancio di un settore che solo in Italia non sta dando i risultati che ottiene nel resto del mondo».

La prima richiesta è sul tavolo da tempo: togliere le scommesse al ministero dell’Economia. «Siamo l’unica azienda che produce ma non vende - attacca Borghi - I pagamenti dello scorso anno sono arrivati solo il 23 dicembre. Noinel frattemo abbiamo dovuto saldare tutte le operazioni relative alla manutenzione». A rimarcare la differenza con gli altri Paesi il solo dato sui prelievi dalle scommesse: 15% di media nelle altre piazze, in Italia si arriva al 32%. In attesa che il governo venga incontro alle richieste degli addetti ai lavori, che chiedono anche la possibilità di “vendere” le corse tricolori all’estero, Varese sceglie di tornare allo spettacolo di un tempo. Per questo nelle 14 serate di gare (tutti i sabati e martedì dal 6 luglio al 31 agosto con inizio alle 20) sarà richiesto il pagamento di un biglietto di 5 euro, comprensivo di consumazione. «Un bilancio dei miei 25 anni alla guida di Svicc? - chiosa Borghi - Ritengo sia un successo aver mantenuto ippodromo e cavalli in città». Come ha poi sottolineato Isabella Bezzera, membro della task force ministeriale sull’ippica. «Non dimentichiamo il lavoro che questo settore dà. Noi dal canto nostro ci daremo dentro». E Varese con loro.