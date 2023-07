Squarcio nel costone Nuovi rilievi

Sarà necessario effettuare rilievi approfonditi per valutare con attenzione la situazione nell’area sotto la Rocca di Angera, in seguito alla frana che ha causato nelle scorse ore l’evacuazione di due abitazioni. Era il tardo pomeriggio di venerdì 14 luglio quando un enorme masso, insieme ad altri detriti di dimensioni più piccole, si è staccato dal costone roccioso su cui sorge il castello medievale che domina il basso Lago Maggiore. Un movimento franoso ha causato il distacco del materiale che è rovinato verso valle fermandosi a poca distanza di due abitazioni. Il masso è caduto in una strada sterrata privata in via Torriani, proprio ai piedi della rocca: non si sono registrati danni e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti nella serata di venerdì i Vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno interdetto l’area ed effettuato un sopralluogo congiuntamente ai tecnici del Comune. Già nella tarda serata di venerdì sono stati avviati alcuni lavori di messa in sicurezza, e i rilievi sono proseguiti sabato. Nei prossimi giorni seguiranno altre analisi per comprendere meglio quali azioni mettere in atto per evitare ulteriori distacchi: a preoccupare in particolare è lo squarcio nel costone roccioso lasciato dal materiale che si è staccato. Da sottolineare inoltre che già nei giorni scorsi alcuni residenti dell’area avevano notato dei piccoli movimenti franosi. Nel frattempo per questioni di sicurezza due famiglie hanno abbandonato in via precauzionale le loro case. L’episodio fa tornare alla mente un altro caso recente, di proporzioni ben più ampie, tanto che è tuttora in attesa di una soluzione: la frana di Creva a Luino. Lorenzo Crespi