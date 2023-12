Spogliatoi Impero della piscina . Restyling ultimato

I percorsi interni per raggiungere gli spogliatoi assumono talvolta l’aspetto di un labirinto (scelta probabilmente obbligata), lo sforzo di scegliere per gli interni colori vivaci così da rinnovare l’immagine dell’edificio è lodevole anche se non sempre premiato, ma un dato di fatto è incontrovertibile: finalmente si è riusciti a rimettere mano agli spogliatoi Impero della piscina di viale Gorizia e, tra tanti lavori in divenire, questa è ormai un’opera fatta e finita, messa alla prova giornalmente dagli utenti dell’impianto. Questa settimana, nel tour tra le nuove opere che caratterizzano la zona del centro cittadino organizzato dall’Amministrazione comunale, un momento è stato dedicato anche all’impianto di viale Gorizia. In attesa dell’assegnazione temporanea della gestione per i prossimi due anni - il periodo ponte che permetterà di rifare interamente vasche e struttura - gli spogliatoi rinnovati sono infatti il risultato di un investimento da 1,2 milioni di euro che ha permesso di rimettere in sesto quelli che erano gli ormai vetusti spogliatoi dell’impianto estivo a servizio della vasca da 50 metri che, ad oggi, costituisce anche l’unica vasca attiva dell’impianto nei mesi invernali. L’involucro degli spogliatoi è sottoposto a vincolo e stessa sorte è toccata alla piattaforma da 5 e 10 metri, il tutto realizzato nei primi anni ’30, e dunque si è lavorato (le opere sono state realizzata da Euro.PA) per risistemare gli interni, adeguando il blocco alle nuove esigenze dell’utenza: va in questa direzione anche la realizzazione di una palestra dedicata. All’esterno, però, si è lavorato sull’efficientamento energetico. P.G.