Speleologa intrappolata Crollo nella grotta di Duno

di Rosella Formenti

Una scarica improvvisa di sassi dall’alto e una speleologa sessantenne è rimasta bloccata a – 50 metri in una grotta in Valcuvia. L’incidente ieri pomeriggio. La donna si trovava all’interno, improvvisamente il distacco di materiale dalla parete che l’ha colpita ferendola alla testa, impedendole di uscire dalla cavità. L’allarme è scattato intorno alle 17, immediata si è attivata la macchina del soccorso: impegnati gli specialisti del Soccorso Alpino e del Soccorso speleologico che hanno raggiunto la zona della grotta "Abisso Primeros", tra Duno e Cassano Valcuvia, in un punto dove sono presenti diverse cavità naturali e scavate che fanno parte del complesso della "linea Cadorna".

La situazione si è presentata particolarmente complessa per i tecnici del soccorso speleologico del Cnsas Lombardo, IX Delegazione speleologica regionale, che hanno raggiunto l’area con il materiale di primo intervento. Sul posto anche la Guardia di finanza, con l’elicottero decollato da Venegono e il personale medico dell’Areu. Le operazioni in serata erano ancora in corso. Nel mese di agosto dello scorso anno le squadre dei soccorritori erano intervenute sempre nel Varesotto per portare in salvo un trentenne che era rimasto ferito, colpito da un sasso, mentre si trovava all’interno della grotta del Remeron, a Comerio. Operazioni che anche in quel caso erano state lunghe e complesse, e si erano concluse dopo dieci ore. In quella circostanza, l’uomo era stato sempre monitorato dai sanitari del Cnsas e assistito dai tecnici. Nei tratti verticali e in quelli più complessi era stato predisposto anche un sistema di contrappeso, che permetteva di evitare ulteriori sforzi e affaticamenti. Dopo dieci ore il trentenne era stato portato in salvo. Ieri l’incidente alla sessantenne nella grotta della Valcuvia, in prima linea ancora una volta gli specialisti del Cnsas.