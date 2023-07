Spazi da vivere e progetti Fondi destinati ai giovani

di Christian Sormani

Un finanziamento di quasi 140mila euro per due progetti rivolti ai giovani. E’ quanto ottenuto dalla Città metropolitana di Milano e dai Comuni partner da Regione Lombardia, nell’ambito del bando "La Lombardia è dei giovani 2023". L’ente di area vasta ha partecipato come partner a due progetti: "Il tuo futuro è oggi", con capofila il Comune di San Donato Milanese, per il valore di 100mila euro e finanziato per 70mila euro, e "Good times", con capofila l’Azienda Sociale del Legnanese (So.Le.), per un valore di 94.853,12 euro e finanziato per 66.240 euro. Il progetto, con capofila l’Azienda Sociale del Legnanese (So.Le.) e partner, tra gli altri, diversi Comuni (Busto Garolfo, Canegrate, Rescaldina, Villa Cortese, Nerviano, Legnano, Castano Primo, Magnago, Inveruno, Arconate, Vanzaghello, Turbigo e San Giorgio su Legnano), avrà come riferimento la cabina di regia e il Tavolo sovraterritoriale giovani. Le parole chiave sono partecipazione e protagonismo dei giovani e innovazione: in particolare si intende sviluppare percorsi innovativi accessibili e diffusi, da co-progettare e co-costruire con i giovani, per cercare e trovare informazioni, per sperimentare proposte di orientamento, per offrire risorse e esperienze importanti e significative per la costruzione dei progetti di vita. Si punta ad allestire contesti di partecipazione attiva, di animazione sociale e culturale, valorizzando i luoghi e gli spazi già esistenti. Si potenzierà su tutto il territorio l’unico Informagiovani presente a livello territoriale con la creazione di hub virtuali e dei punti giovani diffusi.