Bardello (Varese), 30 luglio 2018 - Continuano le indagini da parte dei Carabinieri di Varese per fare piena luce sul ferimento di un marocchino di 25 anni, clandestino e senza fissa dimora, avvenuto l’altro giorno in una zona boschiva a Bardello. Il giovane, raggiunto da un proiettile alla gamba, è stato dimesso ieri pomeriggio dall’ospedale di Varese, dove dopo essere stato medicato era stato trattenuto in osservazione. Interrogato dai militari non ha fornito spiegazioni in merito ai motivi dell’aggressione. Gli inquirenti proseguono la loro attività investigativa, si cercano l’arma e due uomini, hanno ascoltato nel frattempo altre persone informate dei fatti che potrebbero aver fornito elementi utili per capire che cosa sia accaduto sabato pomeriggio in quell’area boschiva, dove il marocchino sarebbe arrivato con due nordafricani, uno dei quali avrebbe poi esploso il colpo di pistola che l’ha ferito. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver registrato il passaggio dell’auto con a bordo i tre uomini.

Fino a ieri la vittima non ha fornito elementi utili a ricostruire quanto accaduto e soprattutto per identificare chi gli ha sparato. Da escludere l’ipotesi che possa essere coinvolto in qualche modo in attività di spaccio di droga anche perché la zona dove è stato ferito con è “piazza” per lo spaccio. Quindi altre sono le cause sulle quali gli investigatori al lavoro stanno cercando di fare chiarezza. Nelle prossime ore dovrebbe essere interrogato di nuovo il marocchino, mentre i militari procedono al momento contro ignoti per lesioni personali aggravate. Esplodendo quel colpo non ci sarebbe stata l’intenzione di uccidere bensì di intimidire la vittima che dovrebbe, secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, conoscere chi l’ha ferito. Il marocchino sarebbe dunque arrivato nei boschi con altri due uomini, si presume nordafricani, ci sarebbe stato un litigio e a un certo punto sarebbe partito il colpo di pistola. Lasciato solo, il giovane ha raggiunto la strada lungo la quale è stato notato da un automobilista che ha subito richiesto i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza del 118, quindi il marocchino è stato trasportato all’ospedale.