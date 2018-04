Varese, 3 aprile 2018 - Vestito da militare, armato di spadino e con una pistola in mano, poi rivelatasi finta, ha terrorizzato i viaggiatori che nel primo pomeriggio di ieri erano in stazione a Busto Arsizio in attesa del treno. Urlava, sbraitava frasi incomprensibili e si agitava, tanto da scatenare un vero e proprio fuggi fuggi generale. Poi, dopo aver tentato di nascondersi nelle vie del centro, è stato braccato e immobilizzato dalla polizia di Stato, in collaborazione con i carabinieri. Attimi di terrore quelli vissuti da alcune persone che ieri pomeriggio, subito dopo il pranzo di Pasquetta, stavano aspettando il treno per far rientro a casa oppure per andare a bere un tè con gli amici. Mentre erano sulla banchina, qualcuno entrando in stazione, sono stati sorpresi dall’arrivo di un ventenne nigeriano con indosso una uniforme mimetica che, con uno spadino in una mano, un martello in tasca e una pistola - fedele riproduzione ma con tappo rosso - li ha spaventati a morte.

Il giovane, senza apparente motivo e totalmente fuori controllo, a quanto si è appreso ha iniziato a minacciare i presenti, sventolando le armi. Immediate le richieste di aiuto pervenute al 112, tanto che pattuglie dei carabinieri e della polizia, si sono mosse per raggiungere la stazione e intercettare la minaccia. Il giovane, visibilmente alterato, dopo aver corso con le armi in mano qua e là all’interno della stazione, forse percependo il pericolo, è fuggito senza lasciare traccia e, fortunatamente, senza torcere un capello a nessuno. Le forze dell’ordine, dopo essersi assicurate che all’interno della fermata ferroviaria tutti stessero bene, si sono lanciate al suo inseguimento. Poco più tardi lo hanno rintracciato, in una via nelle vicinanze del centro, dove aveva cercato di nascondersi pensando di poterla fare franca. Secondo quanto ricostruito in seguito, l’uomo nella mattinata aveva messo a segno un furto ai danni di un’armeria di Varese, all’interno della quale aveva rubato sia l’uniforme mimetica che aveva indosso, sia le armi. Arrestato è stato accompagnato in carcere a Busto Arsizio.