Spaccio in centro, i residenti: "Mai successo, intervenire subito"

Troppo spaccio in via Padre Monti. E i residenti stanchi della compravendita in pieno giorno chiedono più controlli. È la prima volta che si parla dello spaccio nella zona: generalmente le lamentele e le segnalazioni arrivano dalla zona della stazione o da quella di via Bossi. E proprio perchè è una “novità“ i residenti chiedono un intervento rapido e determinato. Anche perché il quartiere attende un rilancio anche sul fronte della società e della vita serale e certo questo fenomeno rappresenterebbe un deterrente. "Spesso si parla dei controlli antidroga nei boschi alla periferia cittadina e degli interventi della polizia locale con l’unità cinofila nella zona della stazione e nei percorsi degli studenti ma quando ci sarà la stessa attenzione per la zona di via Padre Monti dove lo spaccio avviene alla luce del giorno?". La domanda arriva da un residente che ha fatto segnalazioni mirate anche alla polizia locale negli ultimi mesi.

"Il nostro è davvero un bel quartiere, nel cuore della Ztl che ha tratto beneficio dall’ultima riqualificazione e che rinascerà ulteriormente con il riuso del cortile di palazzo Visconti. È però davvero difficile accettare questi illeciti commerci. Mi spiace vedere come ormai tutti li vedano come fenomeni che fanno parte della città. Non è così. Come saronnese penso di volere di più per la mia comunità e per la mia famiglia". Questa la riflessione del saronnese che ha deciso di segnalare il problema: "Si vedono ragazzi che si incontrano per strada e si stringono la mano scambiandosi denaro e bustine. C’è davvero poco da capire, è tutto evidente. La sera come al pomeriggio. Si tratta di fenomeni difficili da eliminare se non con interventi sistematici. Spero vengano fatti in modo da valorizzare al meglio l’intervento che ci restituirà Palazzo Visconti".

Sara Giudici