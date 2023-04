Spaccio di droga con l’auto intestata all’anziana madre: due arresti e una denuncia

Busto Arsizio (Varese) – Un italiano di 53 anni e un marocchino di 47 anni arrestati, un italiano di 64 anni denunciato, 24 kg di droga, tra hashish e marijuana sequestrati: è il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Busto Arsizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Agli uomini del Commissariato bustocco era stata segnalata la targa di un’autovettura che, si diceva, veniva utilizzata per traffici di droga. Dopo aver accertato che l’auto in questione è intestata a un’anziana donna originaria del Marocco e residente a Busto Arsizio, ma utilizzata dal figlio quarantasettenne con precedenti proprio in materia di droga, gli investigatori si sono messi alla ricerca della vettura, intercettandola e bloccandola a Trezzano sul Naviglio mentre usciva da uno stabile nella zona industriale.

Alla guida c’era l’italiano di 53 anni residente a Milano, pregiudicato per reati specifici, nel bagagliaio un sacco con 200 panetti di hashish marchiati ‘gomorra’ per un totale di oltre 20 chilogrammi. Successivamente hanno effettuato un sopralluogo in un appartamento occupato da un italiano di 64 anni, dove sono stati trovati altri 20 panetti di ‘fumo’ con lo stesso marchio, per oltre 2 chilogrammi, e circa mezzo chilo di marijuana. Quindi hanno rintracciato il marocchino quarantasettenne possessore dell’auto, era nel suo domicilio di Marnate, dove sono stati trovati altri 1.200 grammi di hashish.

Il cinquantatreenne italiano e il quarantasettenne marocchino sono stati arrestati e condotti in carcere mentre il sessantaquattrenne è stato denunciato a piede libero.