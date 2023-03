Spacciatore ci ricasca: droga e soldi sequestrati

La droga, 50 grammi di hashish, con 4 dosi già pronte era sull’auto; i soldi in contanti, la somma di 20 mila euro, ritenuta provento dello spaccio, in parte nascosti nel barattolo della crema alla nocciola più famosa al mondo. Il giovane, 26 anni, residente a Cugliate Fabiasco, è stato arrestato l’altro giorno, intercettato dagli agenti della Polizia di frontiera di Luino mentre era fermo con la macchina a bordo strada con un’altra persona. È stato controllato e trovato in possesso della sostanza stupefacente. È seguita la perquisizione nella sua abitazione dove i poliziotti hanno trovato altri 100 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. In casa nascondeva anche il denaro nascosto in diversi punti, ma una buona parte nel barattolo “cassaforte”. Ieri al Tribunale di Varese è comparso per l’udienza di convalida, confermato il fermo, disposto per il ragazzo, che è recidivo, la misura cautelare degli arresti domiciliari. R.F.