Sostegno alla banda Ecco 4mila euro

L’amministrazione comunale riconosce l’alto valore della tradizione bandistica nazionale e valorizza il patrimonio musicale, storico e sociale, rappresentato da un corpo bandistico comunale e a tale fine ha emesso un avviso rivolto alle associazioni culturali musicali presenti e riconosciute nel territorio comunale. L’ Amministrazione Comunale si impegna alla concessione di un contributo annuale pari a 4.000 euro sia per le attività che il corpo bandistico svolgerà sul territorio, sia in occasione degli eventi e ricorrenze promossi dall’amministrazione comunale. Le associazioni dovranno partecipare alle manifestazioni civili e religiose garantendo una programmazione artistica dagli elevati standard musicali in ambito bandistico e la formazione di giovani musicisti locali con l’attivazione di corsi.