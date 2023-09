Sosta breve con toilette a Malpensa: i 31 secondi più cari nella vita di un papà valtellinese

Una sosta alla toilette della Malpensa è costata cara, carissima, ad un valtellinese. Lo scorso 10 agosto, insieme alla moglie, da buon padre di famiglia ha deciso di accompagnare la figlia all’aeroporto della brughiera. La famiglia arriva in orario. Lui cerca un parcheggio a pagamento per lasciare la vettura e accompagnare la figliola fino all’entrata. Un breve saluto e poi via. Ma qui inizia la disavventura. “Dopo aver effettuato per due volte il giro dei parcheggi, non trovando neanche un posto libero, ho deciso di lasciare la macchina nell'area dove la sosta è consentita gratuitamente per 10 minuti, con a bordo mia moglie – racconta l’interessato -. Ho accompagnato mia figlia alle partenze per aiutarla con le valigie ed ho utilizzato la toilette”. Poi è uscito velocemente, ha raggiunto il parcheggio ed è ripartito con la moglie verso casa. Ma un mesetto dopo, ecco la sorpresa. “In data 25/09/2023 mi è stata recapitata una multa per aver sforato la sosta consentita (10 min+2 min di tolleranza). Tutto è dettagliato, dalle 10:06:19 alle 10:18:47. L'ammontare della multa per 31 secondi di sosta oltre la tolleranza è stato di 74,43€”. Che iella. Solo 31 secondi, necessari per il pit stop nei bagni di Malpensa. E pensare che a Venezia la sosta breve offre 20 minuti gratuiti e a Napoli addirittura 40...