Sos infortuni sul lavoro In provincia di Varese tremila denunce in 4 mesi

di Rosella Formenti

Infortuni sul lavoro: in provincia di Varese nei primi quattro mesi dell’anno in corso sono 3.000 secondo i dati Inail, relativi alle denunce arrivate all’istituto. Troppi si sottolinea dal sindacato Cgil- Dipartimento Ambiente salute e sicurezza di Varese. Solo nella giornata di lunedì tre operai sono rimasti feriti, il più grave a Somma Lombardo in un cantiere, un uomo di 33 anni colpito da una scarica elettrica e trasportato in ospedale in codice rosso a Varese, meno preoccupanti le condizioni di altri due lavoratori, 46 anni e 54 anni, che hanno riportati traumi dopo essere caduti da un trabattello a Castellanza. Le dinamiche sono ancora da chiarire da parte degli operatori di ATS competenti in materia di sicurezza. "La situazione è preoccupante – dice Ivano Ventimiglia, responsabile del Dipartimento Ambiente salute e sicurezza della CGIL Varese – il dato di Inail fa emergere un numero di denunce di infortuni sul lavoro pari a 3.000 che è molto elevato, tanti sono anche gravi, superando i 40 giorni di prognosi". Un numero dunque che preoccupa, continua Ventimiglia "c’è ancora tanto da fare per la prevenzione, la sicurezza, la formazione e i controlli con organismi di vigilanza che purtroppo sono sempre più in difficoltà, quindi diventa difficile fare prevenzione sulla quale noi continuiamo ad insistere in attesa di risposte adeguate". Un punto importante è la formazione ma, spiega il responsabile del Dipartimento per la sicurezza della Cgil varesina "siamo in attesa del nuovo accordo Stato – Regione che definisca i nuovi percorsi formativi sulla sicurezza a partire dal datore di lavoro. Ricordo che entro il 30 giugno 2022 doveva essere promulgato, è passato un anno, lo stiamo aspettando dalla Conferenza Stato - Regioni, è importante perché contiene alcune novità come la formazione del datore di lavoro e l’aggiornamento biennale per i preposti, le figure che nelle aziende sovrintendono alle attività di controllo e vigilanza, sono interventi fondamentali che vanno attuati". Nel frattempo qualche passo in avanti è stato compiuto l’anno scorso tra sindacati e Unione degli industriali: "Con il protocollo - dice Ventimiglia -si è dato il via al progetto dei break formativi, percorsi che permettono di effettuare direttamente sul posto di lavoro e all’interno dell’orario di lavoro una formazione dei dipendenti mirata".