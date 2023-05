Sorpreso davanti a scuola con l’hashish

Prosegue a Varese l’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra gli studenti:i Poliziotti di quartiere hanno denunciato un giovane di 25 anni che ha ceduto dosi di hashish ad una studentessa di un istituto tecnico cittadino. Gli agenti, da un controllo effettuato in prossimità dell’ istituto superiore che ha portato alla segnalazione in prefettura di una diciassettenne quale assuntrice di sostanze stupefacenti, sono riusciti a risalire anche allo spacciatore che pochi giorni prima aveva ceduto alla ragazza la droga consumata prima di entrare in aula. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno sequestrato uno spinello a uno studente minorenne, inoltre hanno rinvenuto, nei pressi dell’ingresso di un altro istituto scolastico, un pacchetto di sigarette con otto grammi di hashish. R.F.