Sorpassa le auto in fila Multa e patente ritirata a un uomo di Parabiago

Multato mentre prova a sorpassare le auto in fila lungo via Manzoni davanti al comando della polizia locale. L’uomo, un trentenne di Parabiago, era stato visto al volante della sua auto sfrecciare più volte lungo la strada, avendo contro anche parecchie segnalazioni dei cittadini. La polizia locale è riuscita a bloccarlo e a sanzionarlo. Il parabiaghese ha avuto anche la sospensione della patente.

Non aveva invece la patente un 35enne di Villa Cortese inseguito fino a Parabiago. La licenza di guida era stata sospesa. Oltre alla multa, per lui arriverà anche la denuncia per resistenza.