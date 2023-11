Sopravvive all’addiaccio. Escursionista di 73 anni in salvo

È stato ritrovato in buone condizioni nonostante una notte trascorsa all’addiaccio con temperature vicine allo zero l’escursionista di 73 anni disperso da sabato nella zona di Caprino Bergamasco. Era uscito di casa per una passeggiata e il mancato rientro aveva allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. L’attivazione per i tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, è partita sabato sera. In collaborazione con i Vigili del fuoco, le squadre del Cnsas - una ventina i tecnici - hanno battuto i sentieri principali durante la notte. Ieri mattina, grazie alla tecnologia che permette di cercare le persone nei luoghi impervi seguendo la traccia del cellulare, le speranze di trovarlo sono diventate più concrete. In mattinata l’uomo è stato ritrovato vivo e soccorso con l’eliambulanza.