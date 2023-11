Sondrio e Como, spesa pro-capite da record

"Recenti fatti di cronaca hanno riacceso i riflettori su un fenomeno che troppo spesso passa sottotraccia e non riceve adeguata attenzione". Commenta così Valentina Quaglietti (nella foto), Head of Customer Observatories di Nomisma, i dati sul gioco d’azzardo tra i minori, che anche in Lombardia coinvolge, con frequenze varie, il 38% dei ragazzi tra 14 e 19 anni. Nel 2022, secondo quanto pubblicato nel rapporto ‘Il libro nero dell’azzardo’ di Fondazione Iscon, Federconsumatori e Cgil, in Lombardia sono stati giocati oltre 9,2 miliardi di euro da remoto, circa 600 milioni in più del 2021. Per quanto riguarda il giocato pro-capite, a Sondrio la spesa è stata di 1.331,26 euro, a Como di 1.268,7 euro, a Brescia 1.120, a Bergamo 1.088 euro, a Lecco 985,86.

Il fenomeno riguarda sempre più anche i giovanissimi. "Anche senza considerare – prosegue Quaglietti – la gravità del problema delle scommesse su canali e piattaforme illegali, con tutte le implicazioni che comporta, il gioco d’azzardo in Italia è un’attività in costante crescita e che merita di essere monitorata anche tra i ragazzi al di sotto dei 19 anni. Il fatto che sovente sia un’abitudine mutuata dalle reti familiari e amicali aumenta l’esposizione dei giovanissimi a seri rischi. Il livello di consapevolezza di simili rischi è oggettivamente modesto e sarebbe necessaria un’opera di sensibilizzazione costante e su larga scala". Nel piano locale di contrasto al Gioco d’azzardo patologico (Gap) 2023, Ats Brescia individua alcune dimensioni chiave che fungono da fattore di rischio: da una parte, c’è la crescente polarizzazione tra ricchezza e povertà, dall’altro una società ‘tutto-subito’, "caratterizzata dalla ricerca di una risposta immediata a un desiderio, al soddisfacimento di quest’ultimo nel minor tempo possibile, all’interno del quale si inserisce il contesto del gioco d’azzardo". F.P.